PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Lohnendes PayPal-Investment?
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24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die PayPal-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PayPal-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 57,88 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die PayPal-Aktie investiert hat, hat nun 1,728 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2026 90,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,28 Prozent verringert.
PayPal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,21 Mrd. USD. Am 20.07.2015 wagte die PayPal-Aktie an der Börse NAS den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des PayPal-Papiers belief sich damals auf 40,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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