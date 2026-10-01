S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die PayPal-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 264,65 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PayPal-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,779 PayPal-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 52,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198,49 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 198,49 USD entspricht einer negativen Performance von 80,15 Prozent.

Am Markt war PayPal jüngst 46,01 Mrd. USD wert. Am 20.07.2015 wurden PayPal-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der PayPal-Aktie bei 40,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at