PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Frühe Anlage
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die PayPal-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 264,65 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PayPal-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,779 PayPal-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 52,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198,49 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 198,49 USD entspricht einer negativen Performance von 80,15 Prozent.
Am Markt war PayPal jüngst 46,01 Mrd. USD wert. Am 20.07.2015 wurden PayPal-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der PayPal-Aktie bei 40,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Umfrage: Ratenzahlung bei großen Bestellungen wird beliebter (dpa-AFX)
|
24.09.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.09.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu PayPal Inc
Aktien in diesem Artikel
|PayPal Inc
|47,08
|-0,22%