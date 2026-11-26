PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Langfristige Investition
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor 5 Jahren angefallen
Am 26.11.2021 wurde die PayPal-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 187,79 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die PayPal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,533 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 57,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 69,22 Prozent.
Der Börsenwert von PayPal belief sich zuletzt auf 46,70 Mrd. USD. PayPal-Anteile wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der PayPal-Anteilsschein bei 40,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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