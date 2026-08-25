S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pentair von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Pentair-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 25.08.2016 wurde das Pentair-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Pentair-Aktie an diesem Tag bei 42,37 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Pentair-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,599 Pentair-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 63,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 494,06 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 494,06 USD entspricht einer Performance von +49,41 Prozent.

Pentair erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at