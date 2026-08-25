Pentair Aktie
WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33
|Investmentbeispiel
|
25.08.2026 10:03:37
S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pentair von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 25.08.2016 wurde das Pentair-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Pentair-Aktie an diesem Tag bei 42,37 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Pentair-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,599 Pentair-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 63,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 494,06 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 494,06 USD entspricht einer Performance von +49,41 Prozent.
Pentair erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pentair PLC
|
25.08.26
|S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pentair von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.08.26
|S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pentair-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.08.26
|S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pentair-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.08.26
|S&P 500-Titel Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pentair von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.07.26
|S&P 500-Titel Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pentair von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Ausblick: Pentair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pentair von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
15.07.26
|Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Pentair PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pentair PLC
|53,76
|-0,07%