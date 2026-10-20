Pentair Aktie

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WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33

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Hochrechnung 20.10.2026 10:03:36

S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pentair von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pentair-Investment verdienen können.

Am 20.10.2016 wurden Pentair-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Pentair-Aktie bei 38,60 USD. Bei einem Pentair-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,591 Pentair-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 136,66 USD, da sich der Wert eines Pentair-Papiers am 19.10.2026 auf 52,75 USD belief. Damit wäre die Investition 36,66 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Pentair belief sich zuletzt auf 8,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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