Wer vor Jahren in Pentair-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Pentair-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 104,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 96,052 Pentair-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 717,89 USD, da sich der Wert eines Pentair-Anteils am 23.11.2026 auf 69,94 USD belief. Das entspricht einem Minus von 32,82 Prozent.

Jüngst verzeichnete Pentair eine Marktkapitalisierung von 10,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at