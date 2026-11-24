Pentair Aktie
WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33
|Lohnende Pentair-Anlage?
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24.11.2026 10:03:35
S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pentair von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Pentair-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 104,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 96,052 Pentair-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 717,89 USD, da sich der Wert eines Pentair-Anteils am 23.11.2026 auf 69,94 USD belief. Das entspricht einem Minus von 32,82 Prozent.
Jüngst verzeichnete Pentair eine Marktkapitalisierung von 10,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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