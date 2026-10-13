S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pentair-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Pentair-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69,82 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Pentair-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 143,225 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 7 494,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52,33 USD belief. Das entspricht einem Minus von 25,05 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Pentair eine Börsenbewertung in Höhe von 8,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at