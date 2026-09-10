S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das PepsiCo-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 104,05 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die PepsiCo-Aktie investiert hat, hat nun 96,108 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 136,95 USD, da sich der Wert eines PepsiCo-Papiers am 09.09.2026 auf 136,69 USD belief. Mit einer Performance von +31,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von PepsiCo belief sich zuletzt auf 188,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at