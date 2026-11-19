Investoren, die vor Jahren in PepsiCo-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das PepsiCo-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PepsiCo-Anteile 166,76 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,600 PepsiCo-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 141,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,07 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 14,93 Prozent gleich.

Der PepsiCo-Wert an der Börse wurde auf 193,87 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at