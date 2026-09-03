PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|Frühe Anlage
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden PepsiCo-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 157,09 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,366 PepsiCo-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 140,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 894,52 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 894,52 USD, was einer negativen Performance von 10,55 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von PepsiCo belief sich jüngst auf 191,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: areeya_ann / Shutterstock.com
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