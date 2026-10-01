PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|Frühe Investition
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 01.10.2021 wurden PepsiCo-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 150,95 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die PepsiCo-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,247 PepsiCo-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.09.2026 8 394,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 126,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,05 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete PepsiCo eine Marktkapitalisierung von 175,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: OlegDoroshin / Shutterstock.com
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