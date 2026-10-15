PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|Rentable PepsiCo-Anlage?
|
15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der PepsiCo-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 151,16 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,616 PepsiCo-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der PepsiCo-Aktie auf 129,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 855,19 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 14,48 Prozent.
PepsiCo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 173,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: littleny / Shutterstock.com
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
|
16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.10.26
|PepsiCo-Aktie im Plus: Gewinnprognose gekappt - Q3 besser als erwartet (dpa-AFX)
|
08.10.26
|ROUNDUP: Nordamerika-Geschäft belastet PepsiCo - Gewinnausblick gesenkt (dpa-AFX)
Analysen zu PepsiCo Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc.
|116,88
|2,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.