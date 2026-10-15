S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PepsiCo-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der PepsiCo-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 151,16 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,616 PepsiCo-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der PepsiCo-Aktie auf 129,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 855,19 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 14,48 Prozent.

PepsiCo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 173,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at