S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PepsiCo von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die PepsiCo-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das PepsiCo-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 141,23 USD. Bei einem PepsiCo-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,708 PepsiCo-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (134,34 USD), wäre das Investment nun 95,12 USD wert. Mit einer Performance von -4,88 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

PepsiCo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 185,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at