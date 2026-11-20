Bei einem frühen PerkinElmer-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das PerkinElmer-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das PerkinElmer-Papier an diesem Tag 88,12 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 113,482 PerkinElmer-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 202,68 USD, da sich der Wert eines PerkinElmer-Papiers am 19.11.2026 auf 151,59 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72,03 Prozent angezogen.

PerkinElmer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,00 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at