PerkinElmer Aktie

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WKN: 850943 / ISIN: US7140461093

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Profitable PerkinElmer-Investition? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PerkinElmer von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PerkinElmer-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PerkinElmer-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der PerkinElmer-Anteile betrug an diesem Tag 87,76 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PerkinElmer-Aktie investiert, befänden sich nun 113,947 PerkinElmer-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 16 719,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 146,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,19 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von PerkinElmer belief sich jüngst auf 16,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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