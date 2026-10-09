S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PerkinElmer von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in PerkinElmer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das PerkinElmer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PerkinElmer-Anteile 55,70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das PerkinElmer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 179,533 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PerkinElmer-Aktie auf 152,16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 317,77 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 173,18 Prozent.

PerkinElmer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at