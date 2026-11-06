PerkinElmer Aktie
WKN: 850943 / ISIN: US7140461093
|Langfristige Performance
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel hätte eine Investition in PerkinElmer von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades PerkinElmer-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 51,07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,958 PerkinElmer-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (150,83 USD), wäre das Investment nun 295,34 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 195,34 Prozent.
PerkinElmer war somit zuletzt am Markt 17,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PerkinElmer Inc.
|
06.11.26
|S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel hätte eine Investition in PerkinElmer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
|
03.11.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
03.11.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
02.11.26
|Ausblick: PerkinElmer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust hätte eine PerkinElmer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PerkinElmer von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu PerkinElmer Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PerkinElmer Inc.
|139,15
|3,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.