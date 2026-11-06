S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel hätte eine Investition in PerkinElmer von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen PerkinElmer-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades PerkinElmer-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 51,07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,958 PerkinElmer-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (150,83 USD), wäre das Investment nun 295,34 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 195,34 Prozent.

PerkinElmer war somit zuletzt am Markt 17,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at