PerkinElmer Aktie
WKN: 850943 / ISIN: US7140461093
|PerkinElmer-Investment
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust hätte ein PerkinElmer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden PerkinElmer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen PerkinElmer-Anteile letztlich bei 173,60 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,760 PerkinElmer-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PerkinElmer-Aktien wären am 01.10.2026 858,64 USD wert, da der Schlussstand 149,06 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,14 Prozent.
Zuletzt verbuchte PerkinElmer einen Börsenwert von 17,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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