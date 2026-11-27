PerkinElmer Aktie
WKN: 850943 / ISIN: US7140461093
|Frühe Investition
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust hätte ein PerkinElmer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem PerkinElmer-Papier statt. Der Schlusskurs der PerkinElmer-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 183,09 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die PerkinElmer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,546 PerkinElmer-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 82,37 USD, da sich der Wert einer PerkinElmer-Aktie am 25.11.2026 auf 150,82 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17,63 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von PerkinElmer belief sich zuletzt auf 16,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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