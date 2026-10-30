S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust hätte eine PerkinElmer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PerkinElmer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 30.10.2021 wurde das PerkinElmer-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der PerkinElmer-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 176,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56,532 PerkinElmer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PerkinElmer-Aktie auf 165,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 371,93 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 6,28 Prozent vermindert.

Alle PerkinElmer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at