Perrigo Company Aktie

Perrigo Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XAEY / ISIN: IE00BGH1M568

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 08.09.2026 10:03:40

S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Perrigo Company von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Perrigo Company-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Perrigo Company-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Perrigo Company-Aktie betrug an diesem Tag 90,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 110,254 Perrigo Company-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 644,98 USD, da sich der Wert einer Perrigo Company-Aktie am 04.09.2026 auf 14,92 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 83,55 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Perrigo Company eine Marktkapitalisierung von 2,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Perrigo Company PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Perrigo Company PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Perrigo Company PLC 12,71 0,04% Perrigo Company PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:01 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX im Minus --Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt gibt am Dienstag deutlich nach. Der deutsche Leitindex zeigt sich schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen