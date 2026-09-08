S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Perrigo Company von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Perrigo Company-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Perrigo Company-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Perrigo Company-Aktie betrug an diesem Tag 90,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 110,254 Perrigo Company-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 644,98 USD, da sich der Wert einer Perrigo Company-Aktie am 04.09.2026 auf 14,92 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 83,55 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Perrigo Company eine Marktkapitalisierung von 2,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at