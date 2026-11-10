Perrigo Company Aktie

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WKN DE: A1XAEY / ISIN: IE00BGH1M568

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Rentable Perrigo Company-Anlage? 10.11.2026 10:03:31

S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Perrigo Company von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Perrigo Company-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Perrigo Company-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14,25 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Perrigo Company-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 701,754 Perrigo Company-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 894,74 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,95 Prozent angezogen.

Perrigo Company war somit zuletzt am Markt 2,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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