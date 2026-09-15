Perrigo Company Aktie
WKN DE: A1XAEY / ISIN: IE00BGH1M568
|Lukratives Perrigo Company-Investment?
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15.09.2026 10:03:29
S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrigo Company von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Perrigo Company-Aktie statt. Der Schlusskurs des Perrigo Company-Papiers betrug an diesem Tag 21,75 USD. Bei einem Perrigo Company-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,598 Perrigo Company-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,24 Prozent verringert.
Perrigo Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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