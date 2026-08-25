S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Perrigo Company von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Perrigo Company-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Perrigo Company-Papier an diesem Tag 37,50 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Perrigo Company-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,667 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 14,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -61,95 Prozent.

Alle Perrigo Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at