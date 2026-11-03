S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Perrigo Company-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Perrigo Company-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Perrigo Company-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Perrigo Company-Aktie bei 79,95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,508 Perrigo Company-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 197,00 USD, da sich der Wert eines Perrigo Company-Papiers am 02.11.2026 auf 15,75 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 80,30 Prozent verkleinert.

Der Perrigo Company-Wert an der Börse wurde auf 2,19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at