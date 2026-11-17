Das wäre der Verlust bei einem frühen Perrigo Company-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Perrigo Company-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Perrigo Company-Anteile an diesem Tag 30,11 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,321 Perrigo Company-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,74 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 46,26 Prozent verkleinert.

Alle Perrigo Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at