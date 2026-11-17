Perrigo Company Aktie
WKN DE: A1XAEY / ISIN: IE00BGH1M568
|Perrigo Company-Anlage
|
17.11.2026 10:03:25
S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Perrigo Company-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Perrigo Company-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Perrigo Company-Anteile an diesem Tag 30,11 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,321 Perrigo Company-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,74 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 46,26 Prozent verkleinert.
Alle Perrigo Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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