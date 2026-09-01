S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Pfizer-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Pfizer-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Pfizer-Aktie bei 24,76 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Pfizer-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,388 Pfizer-Anteilen. Die gehaltenen Pfizer-Aktien wären am 31.08.2026 1 149,43 USD wert, da der Schlussstand 28,46 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,94 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Pfizer eine Marktkapitalisierung von 159,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at