Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|Profitable Pfizer-Anlage?
|
24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Pfizer-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Pfizer-Aktie betrug an diesem Tag 25,22 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pfizer-Aktie investiert, befänden sich nun 39,651 Pfizer-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 086,44 USD, da sich der Wert eines Pfizer-Anteils am 23.11.2026 auf 27,40 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 8,64 Prozent gleich.
Pfizer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 157,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Molly Woodward / Shutterstock.com
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