Pfizer Aktie

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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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Pfizer-Anlage im Blick 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren verloren

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Pfizer-Investment gewesen.

Am 03.11.2023 wurde das Pfizer-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Pfizer-Anteile an diesem Tag bei 31,26 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Pfizer-Aktie investiert hat, hat nun 31,990 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Pfizer-Papiers auf 30,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981,13 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 981,13 USD, was einer negativen Performance von 1,89 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Pfizer belief sich zuletzt auf 173,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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