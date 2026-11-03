Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|Pfizer-Anlage im Blick
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren verloren
Am 03.11.2023 wurde das Pfizer-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Pfizer-Anteile an diesem Tag bei 31,26 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Pfizer-Aktie investiert hat, hat nun 31,990 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Pfizer-Papiers auf 30,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981,13 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 981,13 USD, was einer negativen Performance von 1,89 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Pfizer belief sich zuletzt auf 173,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|15:14
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:14
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|15:14
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc.
|27,33
|2,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.