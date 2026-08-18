S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Pfizer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Pfizer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 202,799 Pfizer-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (26,87 USD), wäre die Investition nun 5 449,20 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 45,51 Prozent verringert.

Pfizer war somit zuletzt am Markt 152,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at