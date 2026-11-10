S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Pfizer-Einstiegs gewesen.

Die Pfizer-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 203,998 Pfizer-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 962,87 USD, da sich der Wert eines Pfizer-Papiers am 09.11.2026 auf 29,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,37 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Pfizer einen Börsenwert von 166,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at