Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|Pfizer-Anlage unter der Lupe
|
25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Pfizer-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,93 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,233 Pfizer-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 90,42 USD, da sich der Wert eines Pfizer-Papiers am 24.08.2026 auf 27,97 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,58 Prozent abgenommen.
Pfizer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 160,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Molly Woodward / Shutterstock.com
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
18.08.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.08.26
|Pfizer im Gewinneinbruch: Über 50 Prozent weniger Profit - was Anleger zur Dividende wissen müssen (finanzen.at)
|
11.08.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.08.26
|Pfizer grapples with ‘a world of hurt’ after Covid triumph (Financial Times)
|
04.08.26
|Pfizer-Aktie dreht ins Plus: US-Pharmariese überrascht mit starkem Wachstum (dpa-AFX)
|
04.08.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 28 Dollar (dpa-AFX)
|
04.08.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Ausblick: Pfizer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Pfizer Inc.
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc.
|24,13
|-0,92%