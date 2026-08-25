S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Pfizer-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Pfizer-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,93 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,233 Pfizer-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 90,42 USD, da sich der Wert eines Pfizer-Papiers am 24.08.2026 auf 27,97 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,58 Prozent abgenommen.

Pfizer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 160,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at