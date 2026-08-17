S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Philip Morris-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Philip Morris-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 166,19 USD. Bei einem Philip Morris-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,602 Philip Morris-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (190,39 USD), wäre die Investition nun 114,56 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 14,56 Prozent vermehrt.

Alle Philip Morris-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 296,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at