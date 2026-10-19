Philip Morris Aktie
WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
|Frühe Investition
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel hätte eine Investition in Philip Morris von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Philip Morris-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Philip Morris-Papiers betrug an diesem Tag 90,73 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,102 Philip Morris-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 205,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 226,17 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126,17 Prozent angewachsen.
Am Markt war Philip Morris jüngst 319,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images
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