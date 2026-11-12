Phillips 66 Aktie

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WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040

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Rentabler Phillips 66-Einstieg? 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.11.2021 wurde die Phillips 66-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 77,47 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Phillips 66-Aktie investiert, befänden sich nun 1,291 Phillips 66-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 333,91 USD, da sich der Wert eines Phillips 66-Anteils am 11.11.2026 auf 258,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 233,91 Prozent vermehrt.

Phillips 66 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 97,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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