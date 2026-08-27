S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Phillips 66-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Phillips 66-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Phillips 66-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 78,62 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Phillips 66-Aktie investiert, befänden sich nun 12,719 Phillips 66-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 081,02 USD, da sich der Wert eines Phillips 66-Anteils am 26.08.2026 auf 242,23 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 208,10 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Phillips 66 bezifferte sich zuletzt auf 94,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at