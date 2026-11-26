Vor Jahren in Phillips 66 eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Phillips 66-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Phillips 66-Aktie bei 134,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 74,096 Phillips 66-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 236,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 492,59 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 74,93 Prozent angewachsen.

Phillips 66 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92,51 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at