Phillips 66 Aktie

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WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040

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Frühe Anlage 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Phillips 66 von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Phillips 66-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Phillips 66-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 66,02 USD wert. Bei einem Phillips 66-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,147 Phillips 66-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 264,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 008,33 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 300,83 Prozent erhöht.

Phillips 66 war somit zuletzt am Markt 105,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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