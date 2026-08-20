S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phillips 66-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Phillips 66-Investment gewesen.

Am 20.08.2021 wurde die Phillips 66-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Phillips 66-Papier an diesem Tag bei 65,95 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Phillips 66-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,516 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 367,38 USD, da sich der Wert eines Phillips 66-Anteils am 19.08.2026 auf 242,29 USD belief. Damit wäre die Investition um 267,38 Prozent gestiegen.

Phillips 66 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 97,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at