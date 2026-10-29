S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phillips 66-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Phillips 66-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Phillips 66-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 138,00 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Phillips 66-Aktie investiert, befänden sich nun 7,246 Phillips 66-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Phillips 66-Anteile wären am 28.10.2026 1 983,77 USD wert, da der Schlussstand 273,76 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +98,38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Phillips 66 bezifferte sich zuletzt auf 109,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at