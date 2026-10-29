Phillips 66 Aktie
WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040
|Profitable Phillips 66-Anlage?
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phillips 66-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Phillips 66-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 138,00 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Phillips 66-Aktie investiert, befänden sich nun 7,246 Phillips 66-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Phillips 66-Anteile wären am 28.10.2026 1 983,77 USD wert, da der Schlussstand 273,76 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +98,38 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Phillips 66 bezifferte sich zuletzt auf 109,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Phillips 66
|
29.10.26
|S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phillips 66-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: Phillips 66 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Phillips 66-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Phillips 66 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Phillips 66
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Phillips 66
|253,10
|3,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.