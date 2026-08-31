Pinnacle West Capital Aktie
WKN: 853915 / ISIN: US7234841010
|Rentables Pinnacle West Capital-Investment?
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31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle West Capital von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Pinnacle West Capital-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 75,04 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pinnacle West Capital-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,326 Pinnacle West Capital-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 301,17 USD, da sich der Wert eines Pinnacle West Capital-Papiers am 28.08.2026 auf 97,64 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,12 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Pinnacle West Capital bezifferte sich zuletzt auf 11,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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