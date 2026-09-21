Pinnacle West Capital Aktie

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WKN: 853915 / ISIN: US7234841010

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Investmentbeispiel 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle West Capital von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pinnacle West Capital-Aktie Investoren gebracht.

Am 21.09.2021 wurden Pinnacle West Capital-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 73,43 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Pinnacle West Capital-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,618 Pinnacle West Capital-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 94,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 282,99 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,30 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Pinnacle West Capital belief sich zuletzt auf 11,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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