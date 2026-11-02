Pinnacle West Capital Aktie

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WKN: 853915 / ISIN: US7234841010

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Profitables Pinnacle West Capital-Investment? 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle West Capital von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Pinnacle West Capital eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Pinnacle West Capital-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Pinnacle West Capital-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 88,52 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Pinnacle West Capital-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,297 Pinnacle West Capital-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 200,63 USD, da sich der Wert einer Pinnacle West Capital-Aktie am 30.10.2026 auf 106,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,06 Prozent gesteigert.

Pinnacle West Capital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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