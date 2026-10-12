Pinnacle West Capital Aktie
WKN: 853915 / ISIN: US7234841010
|Lukrativer Pinnacle West Capital-Einstieg?
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12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pinnacle West Capital-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Pinnacle West Capital-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 74,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Pinnacle West Capital-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,369 Anteilen. Die gehaltenen Pinnacle West Capital-Papiere wären am 09.10.2026 1 322,46 USD wert, da der Schlussstand 98,92 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,25 Prozent angezogen.
Pinnacle West Capital wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,95 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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