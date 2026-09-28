Pinnacle West Capital Aktie
WKN: 853915 / ISIN: US7234841010
|Langfristige Anlage
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pinnacle West Capital von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Pinnacle West Capital-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 77,87 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 128,419 Pinnacle West Capital-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (91,74 USD), wäre das Investment nun 11 781,17 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +17,81 Prozent.
Pinnacle West Capital wurde am Markt mit 11,10 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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