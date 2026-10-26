Pinnacle West Capital Aktie

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WKN: 853915 / ISIN: US7234841010

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Pinnacle West Capital-Performance im Blick 26.10.2026 16:04:07

S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pinnacle West Capital von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Pinnacle West Capital-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Pinnacle West Capital-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 75,16 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,330 Pinnacle West Capital-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,87 USD, da sich der Wert eines Pinnacle West Capital-Papiers am 23.10.2026 auf 105,88 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,87 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Pinnacle West Capital bezifferte sich zuletzt auf 12,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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