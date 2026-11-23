Pinnacle West Capital Aktie
WKN: 853915 / ISIN: US7234841010
|Performance unter der Lupe
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pinnacle West Capital-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Pinnacle West Capital-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 73,96 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Pinnacle West Capital-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,521 Pinnacle West Capital-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Pinnacle West Capital-Papiers auf 101,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 369,39 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 36,94 Prozent.
Der Börsenwert von Pinnacle West Capital belief sich jüngst auf 12,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pinnacle West Capital Corp.
Analysen zu Pinnacle West Capital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pinnacle West Capital Corp.
|92,94
|1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.