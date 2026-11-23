So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pinnacle West Capital-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Pinnacle West Capital-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 73,96 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Pinnacle West Capital-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,521 Pinnacle West Capital-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Pinnacle West Capital-Papiers auf 101,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 369,39 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 36,94 Prozent.

Der Börsenwert von Pinnacle West Capital belief sich jüngst auf 12,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at