Pinnacle West Capital Aktie

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WKN: 853915 / ISIN: US7234841010

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Pinnacle West Capital-Investment 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pinnacle West Capital-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Pinnacle West Capital eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Pinnacle West Capital-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Pinnacle West Capital-Papier an diesem Tag 66,12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Pinnacle West Capital-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,512 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 107,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,83 Prozent erhöht.

Pinnacle West Capital war somit zuletzt am Markt 12,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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