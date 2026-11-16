Pinnacle West Capital Aktie
WKN: 853915 / ISIN: US7234841010
|Pinnacle West Capital-Investment
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pinnacle West Capital-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Pinnacle West Capital-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Pinnacle West Capital-Papier an diesem Tag 66,12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Pinnacle West Capital-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,512 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 107,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,83 Prozent erhöht.
Pinnacle West Capital war somit zuletzt am Markt 12,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pinnacle West Capital Corp.
Analysen zu Pinnacle West Capital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pinnacle West Capital Corp.
|96,12
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.