PNC Financial Services Group Aktie
WKN: 867679 / ISIN: US6934751057
|PNC Financial Services Group-Performance im Blick
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19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das PNC Financial Services Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 91,60 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,092 PNC Financial Services Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des PNC Financial Services Group-Papiers auf 217,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 237,33 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 137,33 Prozent angezogen.
Der Marktwert von PNC Financial Services Group betrug jüngst 86,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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