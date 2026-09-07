PNC Financial Services Group Aktie
WKN: 867679 / ISIN: US6934751057
|Lohnender PNC Financial Services Group-Einstieg?
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07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 07.09.2023 wurde die PNC Financial Services Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 115,77 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,864 PNC Financial Services Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PNC Financial Services Group-Papiers auf 245,60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 212,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 112,14 Prozent gesteigert.
Alle PNC Financial Services Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 98,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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